Якутск, 30 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Заражение коронавирусом может быть опасно для беременных женщин и детей, которых они вынашивают, поэтому в Якутии им рекомендовано работать только удалённо. С таким предложением выступило министерство труда и социального развития республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе ведомства.

(сс) Suhyeon Choi Беременная

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«Беременные женщины точно так же, как и другие категории населения, подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. Но, в таких случаях будущие матери заслуживают особого внимания, поскольку всех волнует вероятность опасных последствий не только для их здоровья, но и здоровья их будущих детей. Всемирной организацией здравоохранения беременность отнесена к состояниям здоровья, при которых повышен риск тяжелого протекания COVID-19», — предупредили в минтруда республики.

Работодателей просят перевести всех беременных женщин на удалённый режим работы. Если такой возможности нет, то рекомендуется предоставить представителям этой категории населения оплачиваемый отпуск или отправить в отпуск без содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября глава Якутии Айсен Николаев издал указ, в соответствии с которым ужесточаются меры, цель которых — предотвратить распространение COVID-19. В том числе, на «удалёнку» переводят 50% сотрудников компаний республики.