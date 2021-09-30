Уфа, 30 сентября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил оказать помощь родным и близким башкирских студенток медицинского колледжа, убитых в городе Гае Оренбургской области. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба администрации главы республики.

kropekk_pl Убийство

Сообщается, что главам Кугарчинского и Баймакского районов поручено оказать родственникам убитых девушек всю необходимую помощь.

«Не могу представить, что чувствуют родители погибших девушек. Ужасная трагедия. Сейчас важно поддержать семьи и оказать им всю необходимую помощь», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Сообщается, что руководители муниципальных образований выехали к семьям погибших. Сейчас с родственниками работают психологи.

Ранее сообщалось о том, что рано утром 30 сентября в городе Гае Оренбургской области после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной были найдены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома было найдено тело женщины с подобными телесными повреждениями. По данному факту возбуждено уголовное дело.