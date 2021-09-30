Нур-Султан, , 12:10 — REGNUM В рамках XVII Форума межрегионального сотрудничества, состоявшегося в период с 28 по 30 сентября в формате онлайн, Россия и Казахстан подписали 13 документов. Об этом 30 сентября сообщил в ходе пленарного заседания форума казахский президент Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

«Считаю, что сегодняшний разговор бы конструктивным, деловым. Обсуждены основные проблемы, определены задачи на предстоящий период, даны конкретные поручения. В рамках форума подписано 13 документов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за помощь во время пандемии коронавируса.