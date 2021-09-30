Азов, Ростовская область, 30 сентября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В школе № 11 Азова Ростовской области прямо во время урока рухнул потолок. Никто из детей и сотрудников образовательного учреждения не пострадал.

Дарья Антонова ИА REGNUM Потолок осыпается

Инцидент случился во время урока русского языка в начальной школе. Третьеклассники поспешили покинуть кабинет, пишет телеграм-канал «Первый ростовский».

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.