Москва, 30 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Многие граждане РФ пытаются решить свои проблемы с ипотекой и автокредитованием за счет потребительского кредитования. Об этом 30 сентября заявила эксперт проекта «За права заёмщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарская, выступая на пресс-конференции «Кредитная зависимость: Почему долги россиян будут только расти?» и отвечая на вопрос о том, насколько обеспечены займы, взятые гражданами РФ.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

«Нужно различать, о каких займах идет речь. Есть обеспеченное кредитование — это ипотека и автокредитование. И если говорить об ипотеке, то здесь стимулирование роста кредитования вызвано как раз льготными программами. Программами поддержки молодых, семей с детьми, — сказала Пожарская. — Если говорить о необеспеченном кредитовании, о потребительских кредитах, то в конце прошлого года значительный рост спроса на короткие займы, микрозаймы был вызван грядущими праздниками. Все готовились, все собирались, покупали подарки и рассчитывали, что после праздников, после получения премий будут рассчитываться со своими долгами».

По ее словам, если говорить о потребительском кредитовании и кредитных картах, то нужно понимать, что граждане на фоне снижающегося уровня доходов стремятся сохранить прежний уровень жизни.

«И не забывайте еще и о том, что некоторые граждане за счет потребительского кредитования пытаются решить свои проблемы с обеспеченными кредитами. Есть такая практика, когда граждане берут потребительский кредит для того, чтобы перекредитоваться, закрыть ипотеку или автокредит, и таким образом наращивается долговая нагрузка», — сказала Пожарская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей РФ предупредили о высоких рисках, с которыми те могут столкнуться, выходя на фондовый рынок.