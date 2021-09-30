Москва, 30 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В России максимум смертности от коронавирусной инфекции обновляется третьи сутки подряд. Это следует из опубликованной 30 сентября статистики оперштаба по противодействию распространению коронавируса.

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За минувшие 24 часа в стране скончались от ковида 867 человек, следует из данных штаба. Это максимальный показатель с начала пандемии. Накануне в России от коронавирусной инфекции умерли 857 человек.

Общее число умерших от коронавирусной инфекции в России составило 207 255 человек.