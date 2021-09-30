Нур-Султан, , 12:06 — REGNUM У Казахстана и России имеются похожие экологические проблемы, поэтому важно активизировать совместные усилия в этой области, заявил 30 сентября президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и РФ.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

«Казахстан и Россия имеют схожие экологические проблемы. Это высокий уровень загрязнения воздуха, воды, почвы, накопление радиационных и промышленных отходов, — сказал Токаев. — Более того, учитывая наше соседство, многие проблемы, по сути, являются общими для двух государств».

Казахстанский лидер добавил, что для решения этих проблем правительствами двух стран подписано семь соглашений в области экологии, сохранения биоразнообразия, совместного использования трансграничных водных объектов.

«Соглашения планомерно реализуются. Однако экологическая ситуация продолжает ухудшаться, ее решение требует активизации именно совместных усилий на международном уровне», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России и Казахстану необходимо договориться об активном сотрудничестве в экологической сфере, рационально используя возможности двух стран.

По словам российского лидера, обе страны «уже накопили солидный опыт сотрудничества в области защиты окружающей среды, водного и лесного хозяйства, для России это особенно важно».