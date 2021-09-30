Токаев: Казахстан и Россия имеют схожие экологические проблемы
Астана, 30 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. У Казахстана и России имеются похожие экологические проблемы, поэтому важно активизировать совместные усилия в этой области, заявил 30 сентября президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и РФ.
Казахстанский лидер добавил, что для решения этих проблем правительствами двух стран подписано семь соглашений в области экологии, сохранения биоразнообразия, совместного использования трансграничных водных объектов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России и Казахстану необходимо договориться об активном сотрудничестве в экологической сфере, рационально используя возможности двух стран.
По словам российского лидера, обе страны «уже накопили солидный опыт сотрудничества в области защиты окружающей среды, водного и лесного хозяйства, для России это особенно важно».