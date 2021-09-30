Ташкент, , 12:06 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 30 сентября провел телефонный разговор с государственным министром ОАЭ Ахмедом Али аль-Сайегом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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«В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы многоплановых узбекско-эмиратских отношений, а также взаимодействия сторон в рамках Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества и других международных структур», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что достигнута договоренность о продолжении конструктивного диалога по всему спектру сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.