Вологда, 30 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. ДВ Вологодской области во время забега скончался 15-летний подросток. О происшествии в соцсетях сообщил депутат областного Заксобрания Павел Горчаков.

Кросс

По словам депутата, к нему на личный прием пришли родители мальчика. Несколько дней назад их 15-летний сын, ученик 9 класса Бабушкинской средней школы, принимал участие в «Кроссе наций». Во время забега ему стало плохо. На место ЧП были вызвана скорая помощь, мальчика госпитализировали, однако в медучреждении он скончался.

«Как говорят родители, организаторы не соблюли элементарных правил, в том числе по организации медпомощи. Это одна из причин, почему юноше не помогли вовремя. Кроме того, проблема была и с вызовом скорой помощи», — написал Горчаков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области 12-летний школьник скончался на уроке физкультуры.