Мельбурн, Австралия, 30 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Эксперты в области здравоохранения охарактеризовали сегодняшний всплеск числа случаев COVID-19 в Виктории (юго-восток Австралии) как «тревожный» на фоне предупреждений, что в штате скоро будут регистрировать «количество смертей, выражающихся двузначными числами». Об этом 30 сентября сообщил телеканал Nine News.

Simon Clancy Австралия

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За последние сутки Виктория достигла нового ежедневного максимума случаев заражения коронавирусом — в штате выявили 1438 случаев заражения коронавирусом, что почти на 500 больше, чем сутками ранее.

Педиатр-инфекционист профессор Роберт Буй заявил в эфире Nine News, что эта поразительная цифра является «большим скачком», но сравнима с недавним моделированием, согласно которому число новых случаев в Виктории может достигать 2 000 в день.

«Скоро число смертей будет выражаться двузначными числами каждый день, и, честно говоря, их число в течение октября будет только расти», — заявил специалист.