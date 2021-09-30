Санкт-Петербург, 30 сентября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Петербурге выявлено 2077 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 144 случая больше, чем было в предыдущие сутки, сообщили 30 сентября в федеральном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи

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Также за сутки в Петербурге от COVID-19 умерли 56 человек, это на четыре летальных случая меньше, чем в предыдущий день, когда был достигнут пик сентябрьской смертности от ковида.

Всего за время пандемии в Северной столице подтверждено 620 717 случаев заражения. Из числа заболевших выздоровели 582 086 человек, в том числе 1926 человек выписаны за последние сутки.

Смерть от COVID-19 за время пандемии приняли в Петербурге 21 854 человека. Показатель ковидной смертности в регионе составляет 408,3 смерти на 100 тыс. человек населения. Это наихудший показатель среди регионов России.