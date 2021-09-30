Краснокамск, Пермский край, 30 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Пермском крае выявлен единичный случай заболеваемости африканской чумой свиней. Факт заражения зафиксирован на частном подворье в древне Карабаи Краснокамского округа. В населенных пунктах Краснокамского округа, расположенных в зоне риска, действует карантин, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Uv.volgograd.ru Чума свиней

«Прошу вас отнестись к ситуации максимально серьезно. Необходимо обезопасить животных, чтобы не допустить их массового падежа. Специалисты профильных ведомств оперативно приступили к выполнению своих обязанностей и держат ситуацию под контролем. Прошу муниципалитеты оказывать всю необходимую помощь сотрудникам Россельхознадзора, краевого минсельхоза, Госветинспекции и других ведомств», — обратился губернатор Дмитрий Махонин к главам муниципальных образований.

На период карантина на инфицированную территорию в 350 метрах от границ населенного пункта деревни Карабаи, по автомобильной дороге Карабаи — Волеги, в радиусе 50 метров запрещают въезд и выезд посторонних лиц, ввоз, вывоз, убой свиней, заготовку кормов. Угрожаемой зоной распространения болезни названы восемь населенных пунктов Краснокамского округа. Ограничения введены в пределах села Усть-Сыны и деревень Кузнецы, Конец-Бор, Карабаи, Малое Шилово, Большое Шилово, Нижние Симонята, Гурино.

В части территорий Краснокамского и Нытвенского округов, Усть-Качкинского сельского поселения Пермского района установлена зона особого наблюдения. Здесь тоже установлен ряд ограничений.