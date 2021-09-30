Юхнов, Калужская область, 30 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В сельском поселении «Деревня Озеро» Юхновского района торжественно открыли парк Победы, сообщили 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания Калужской области.

Zskaluga.ru В сельском поселении «Деревня Озеро» торжественно открыли парк Победы

Парк расположился рядом с фельдшерско-акушерским пунктом. Площадь выложена плиткой. По центру — гранитные плиты с именами погибших солдат-односельчан. Вокруг — вазоны с цветами, лавочки, фонари, живая изгородь.

«Наши земляки бесстрашно сражались, проявляли мужество и героизм, ковали победу. Забыть такое невозможно. У деревень, которые располагаются рядом с Озером, в годы войны погибли около пятисот советских воинов. Они покоятся в братских могилах в Малом Среднем и Лунево. Парк Победы — ещё одно памятное место связи поколений», — отметила депутат районного собрания представителей Светлана Шаталова.