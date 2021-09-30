Москва, 30 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 867 пациентов, что стало новым самым большим число за все время пандемии. Об этом 30 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 207 255.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 23 888 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 7 511 026.

При этом уточняется, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 6 672 767 человек, 18 826 из которых — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в России за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 857 пациентов, что на тот момент также было новым рекордным числом.