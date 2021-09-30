Санкт-Петербург, 30 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В стационары Ленинградской области за прошедшие сутки госпитализировали с коронавирусной инфекцией более ста человек. За это же время получили положительные результаты тесты на COVID-19 еще 235 жителей Ленобласти, что на шесть человек больше, чем днем ранее. Об этом 30 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, за минувшие сутки наибольшее число новых случаев заражения были выявлены в крупных населенных пунктах региона — Мурино (17), Кириши (14), Гатчина (13), Тихвин, Кудрово (по 11), Выборг, Сланцы (по 10).

«На койки для лечения COVID-19 в медицинские организации Ленинградской области за сутки поступило 106 человек», — уточнили ИА REGNUM в комздраве.

На данный момент в региональных стационарах развернуто 1699 ковидных коек, из них 407 свободны (23,96%). Напомним, что с 1 октября в перепрофилированных под прием пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией стационарах планируется развернуть дополнительно еще 200 коек.

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусной инфекцией заразились 69 176 человек. Из них 52 507 выздоровели, в том числе 89 за минувшие сутки. Умерло 2 470 жителей Ленинградской области, в том числе два летальных исхода были зарегистрированы 29 сентября.