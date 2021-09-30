Вашингтон, , 12:09 — REGNUM Генерал Кит Александер, занимавший пост шестнадцатого директора Агентства национальной безопасности США в период с 2005 по 2014 гг., приветствовал создание нового альянса AUKUS (Австралия, США и Великобритания), заявив, что в отношениях с КНР страны должны провести «красную линию». Об этом 30 сентября сообщил телеканал Nine News.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Генерал отметил, что трехстороннее соглашение «жизненно важно» для интересов трех стран.

«Нам нужно работать вместе, и я думаю, что, работая вместе, мы можем помочь решить проблему, ни одна нация не может сделать это с помощью показухи», — заявил Александер во время веб-форума, организованного Австралийским институтом стратегической политики.

«Кража интеллектуальной собственности — вот, с чем нам нужно бороться», — добавил военный.