Вашингтон, 30 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Генерал Кит Александер, занимавший пост шестнадцатого директора Агентства национальной безопасности США в период с 2005 по 2014 гг., приветствовал создание нового альянса AUKUS (Австралия, США и Великобритания), заявив, что в отношениях с КНР страны должны провести «красную линию». Об этом 30 сентября сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Генерал отметил, что трехстороннее соглашение «жизненно важно» для интересов трех стран.

«Нам нужно работать вместе, и я думаю, что, работая вместе, мы можем помочь решить проблему, ни одна нация не может сделать это с помощью показухи», — заявил Александер во время веб-форума, организованного Австралийским институтом стратегической политики.

«Кража интеллектуальной собственности — вот, с чем нам нужно бороться», — добавил военный.