Москва, 30 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Более половины жителей России (52%) уверены, что пожилым людям независимо от состояния их здоровья лучше всего жить в семье. Об этом свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ,

Светлана Шаповалова ИА REGNUM В доме престарелых

Полагают, что пожилым людям лучше жить у себя дома, 27; опрошенных. Если они одиноки, то им нужно оказывать помощь на дому (31%). Только 13% заявили, что пожилым людям лучше жить в доме престарелых, где о них заботятся круглосуточно.

В ситуации, когда пожилого человека нельзя оставлять дома одного, 24% респондентов наняли бы сиделку, 22% обратились в соцслужбы, 19% уволились с работы для ухода за родственником, 7% отправили бы его к неработающим родственникам, 5% устроили в государственный дом престарелых, 4% — в частный.

Опрос проведен 25 июня 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, российские пенсионеры получат доплату к пенсии или подарки ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

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