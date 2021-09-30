Новосибирск, , 12:01 — REGNUM В Новосибирской области свой пост покидает министр труда и социального развития Ярослава Фролова. На сессии, сегодня, 30 сентября, депутаты регионального парламента поблагодарили его за совместную работу.

«Коллеги, Ярослав Александрович сегодня работает последний день, переходит на другую работу. Ярослав Александрович, вам огромное спасибо за годы совместной работы. Я думаю, нет таких людей, которые бы не находили с вами общий язык. Вы коммуникабельный человек, с которым можно всегда работать», — цитирует сайт «Все новости Новосибирской области» председателя Заксобрания Андрея Шимкива.

При этом не уточняется, на какую именно другую работу переходит Ярослав Фролов.

Отметим, что в должности министра социального развития Ярослав Фролов трудился с 2017 года.