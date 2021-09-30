Ташкент, 30 сентября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Меморандум Узбекистана с Турцией, Грузией, Казахстаном и Киргизией подписан в ходе Ташкентского международного кинофестиваля 30 сентября. Об этом сообщил ИА REGNUM представитель пресс-службы форума.

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«Данный меморандум предполагает взаимное сотрудничество между странами в сфере высшего образования», — отметила собеседник агентства.

По словам источника, также стороны отметили важность студенческого обмена и обмена преподавательского состава.

Напомним, Ташкентский международный кинофестиваль «Жемчужина шелкового пути» продлится до 3 октября.