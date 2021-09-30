Нью-Йорк, США, 30 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Американский актёр Джейк Джилленхол встречается с моделью Жанной Кадье. Об этом 30 сентября пишет издание Peopletalk.

Скриншот с YouTube Джейк Джилленхол

Джилленхол и Кадье предстали как пара на красной дорожке Нью-Йоркского кинофестиваля. Также вместе с ними на мероприятии присутствовали сестра актёра и её супруг.

Ранее Джейк Джилленхол встречался с актрисами Кирстен Данст и Риз Уизерспун, певицей Тейлор Свифт, а также моделью Алиссой Миллер. Однако отношения не длились дольше двух лет.