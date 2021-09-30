Ереван, 30 сентября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Строительство альтернативной трассы в Сюникской области Армении, идущей в Иран в обход территории, которую взял под контроль Азербайджан, будет завершено в конце ноября текущего года. Об этом сообщил вице-премьер Армении Сурен Папикян в ходе встречи с послом Ирана в Ереване Аббасом Бажахшаном Зохури, сообщает пресс-служба армянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Папикян рассказал, что новый участок трассы соединит Татев и Кафан. Строительные работы уже начались, дорога будет удобной для грузового автотранспорта.

Кроме того, на участке дороги Воротан — Горис начнётся строительство объездных дорог, а на реализацию проекта трассы Сисиан — Кджаран, входящий в магистраль «Север — Юг», объявлен тендер на сумму 474 млн драмов (около $1 млн).

Напомним, 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили посты на участке, который заходит на территорию, перешедшую по контроль Баку. Они досматривают автомобили с иранскими номерами и берут с них плату за проезд. 15 сентября двух иранский водителей задержали по подозрению в поездках в Нагорный Карабах.