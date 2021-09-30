Лондон, 30 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Компания Ineos Automotive представит на авторынке новый внедорожник Ineos Grenadier, выполненный в стиле Land Rover Defender, в июле 2022 года. Об этом сообщает издание Autocar.

Ineos Automotive Ineos Grenadier

Стоимость новинки составит от 48 000 фунтов стерлингов (4 685 000 рублей). Это начальная стоимость двухместной версии. С 30 сентября дилеры начали принимать заказы на модель.

Вместе с двухместной версией появится пятиместное исполнение, которое будет полноразмерным пассажирским внедорожником, цены на который еще не известны.

Первым авторынком, на котором появится новый Ineos Grenadier, станет Великобритания. Там будет открыто 23 салона по продаже новинки. Компания Ineos также планирует позже представить внедорожник на глобальном рынке.

Ранее в Индии был представлен новый внедорожник Force Gurkha, стоимость которого составляет 1 359 000 рупий (1 332 580 рублей).

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