Киев, 30 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Власти Украины готовы двигаться дальше с Венгрией в вопросе прав национальных меньшинств, заявил 30 сентября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба

По его ловам, в отношениях с Венгрией «очень важно отделять, как говорится, грешное от праведного». Газ — это грешное, а защита нацменьшинств, обеспечение прав украинской общины в Венгрии и венгерской на Украине — это праведное, добавил он.

«Поэтому мы перенесли на неопределенный срок заседание двусторонней экономической комиссии. Но мы готовы двигаться вперед по вопросам образования, защиты прав нацменьшинств. У нас на этом пути есть серьезные достижения», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов создать «серьезные проблемы» для России. Он обвинил Москву в «манипуляциях, лжи и цинизме», а также в том, что она якобы ведет войну против Украины.

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