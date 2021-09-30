Москва, 30 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Казахстану и России нужна общая программа по развитию мультимодальных перевозок. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил 30 сентября на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, проходящем в онлайн-формате.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

Токаев отметил, что недавно уже говорил об особой важности регулярного взаимодействия Москвы и Нур-Султана по линии транспортных ведомств.

«Поэтому сегодня предлагаю принять совместную программу по развитию мультимодальных перевозок», — сказал он.

Мультимодальными перевозками именуют транспортировку грузов, выполняемую в рамках одного договора на разных видах транспорта.

Казахстанский лидер добавил, что важный вопрос связан с проблемами грузоперевозчиков, которые пересекают российско-казахстанскую границу. Так, инспекционно-досмотровые комплексы в пунктах пропуска время от времени выходят из строя, кроме того, из-за новых требований российской стороны перевозчикам приходится сокращать объём груза.

Как сообщало ИА REGNUM, Токаев поблагодарил Россию за бесплатные лекарства от коронавирусной инфекции и помощь с эвакуацией казахстанских граждан.

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