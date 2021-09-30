Архангельск, 30 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Архангельске сотрудника госучреждения подозревают в получении крупной взятки от предпринимателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

«По версии следствия, в период с октября 2018 года по сентябрь 2021 года должностное лицо получило незаконное денежное вознаграждение в общей сумме не менее 650 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за способствование сдаче в аренду административного здания, которое занимало государственное учреждение в центре города Архангельска», — сообщили в ведомстве.

При получении очередной суммы взятки подозреваемые задержаны сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту работы и жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела.

Как сообщало ИА REGNUM Якутский городской суд отправил под домашний арест подозреваемого в крупных хищениях золота и драгоценных камней замруководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.