Краснодар, 30 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Более 350 тыс. детей из разных регионов страны отдохнули в лагерях и здравницах Краснодарского края летом 2021 года, сообщили 30 сентября в пресс-службе администрации региона.

Center-orlyonok.ru Всероссийский детский центр «Орлёнок»

«Это лето было особенным. Мы понимали, какое количество туристов приедут на побережье Краснодарского края и приложили максимум усилий, чтобы люди получили качественный отдых. Особое внимание уделили приему детей. В лагерях, пансионатах была проведена оздоровительная кампания, направленная на укрепление иммунитета. Все учреждения работали с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. В результате всего за летние месяцы свыше 350 тысяч детей хорошо отдохнули и укрепили свое здоровье. Из них более 100 тысяч ребят из других регионов страны побывали в лагерях Азово-Черноморского побережья», — рассказал журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

Общий бюджет финансирования летней оздоровительной кампании в 2021 году составил 2,3 млрд рублей. Около 30 тыс. путёвок было закуплено по программе «Дети Кубани» — для детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих инвалидность, детей из многодетных семей. До конца года в пансионатах и лагерях края планируется принять ещё около 50 тыс. детей.