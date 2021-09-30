Москва, 30 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Бывший заместитель министра просвещения РФ, вице-президент Сбербанка Марина Ракова предположительно скрывается от следствия. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил 30 сентября РИА Новости.

Campus.sberclass.ru Марина Ракова

Он рассказал, что накануне днём Ракову вызвали на повторный допрос по делу о хищении более 50 млн рублей. Вечером следователи попытались связаться с ней, но Ракова отключила все телефоны и покинула место жительства.

Она прекратила общаться с родственниками и не пришла на работу. Страну Ракова не покидала.

«В настоящее время следствие разыскивает Ракову, которая, предположительно, скрывается в Московском регионе», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении 50 млн рублей. В месте её проживания и на рабочем месте производятся следственные действия.

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