Губернатор Ставрополья поручил начать отопительный сезон раньше обычного
Ставрополь, 30 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Ставропольском крае отопительный сезон начнется раньше обычного срока в среднем на две недели. В многоквартирные дома жителей населенных пунктов уже начали подавать тепло. Ранее отопление включили в социальных учреждениях. Об этом 29 сентября заявил губернатор края Владимир Владимиров по итогам встречи с министром ЖКХ Романом Марченко.
Он заметил, что при начале отопительного сезона важно контролировать температурный режим на улице, чтобы в случае потепления жители и организации не переплачивали за тепло.
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Как сообщало ИА REGNUM, из-за небывало холодной осени отопительный сезон начался и в других субъектах СКФО.