Ставрополь, 30 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Ставропольском крае отопительный сезон начнется раньше обычного срока в среднем на две недели. В многоквартирные дома жителей населенных пунктов уже начали подавать тепло. Ранее отопление включили в социальных учреждениях. Об этом 29 сентября заявил губернатор края Владимир Владимиров по итогам встречи с министром ЖКХ Романом Марченко.

Батарея

«Осень выдалась холодной, значит «тепловой» коммунальный сезон надо открывать раньше. Отрасль к нему готова. В крае уже начали подавать тепло в социальные учреждения. С сегодняшнего дня подключаются и многоквартирные дома — эту работу ведут муниципалитеты по обращениям жителей» , — написал Владимиров на свой странице в соцсети Instagram.⠀

Он заметил, что при начале отопительного сезона важно контролировать температурный режим на улице, чтобы в случае потепления жители и организации не переплачивали за тепло.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за небывало холодной осени отопительный сезон начался и в других субъектах СКФО.