Москва, 30 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Аферисты, действующие на российском фондовом рынке, стараются вовлекать жителей РФ в финансовые пирамиды. Об этом 30 сентября заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян, выступая на пресс-конференции «Кредитная зависимость: Почему долги россиян будут только расти?».

Фондовый рынок

«Вклады растут, хотя последний год серьезная проблема для банков — депозиты физических лиц на нулевой отметке, хотя за прошлый год они увеличились. За прошлый год был рост 7,5%. В этом году пока прирост 0,5%. То есть практически нулевой. У юридических лиц и в прошлом в этом году наблюдался рост депозитов, — сказал Тосунян. — Но вопрос в том, что многие сейчас ринулись на фондовый рынок, и как раз показатель роста неквалифицированных инвесторов на фондовом рынке немного пугает. Фондовый рынок несет в себе гораздо большие риски».

При этом он подчеркнул, что в банковской сфере доходность в рублях может быть на уровне 4−5%, но это практически стопроцентная доходность.

«Особенность, если суммы меньше 1 млн 400 тысяч. И значительная часть наших граждан как раз в этом диапазоне и работают. 90% вкладов не превышают 1 млн 400 тысяч. Очень большая часть насчитает всего сотни тысяч. А вот когда вкладываются в фондовый рынок, то там очень высокие риски. И там очень высокий удельный вес аферистов, которые привлекают людей в пирамиды», — сказал Тосунян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прозвучало мнение о том, что на российском рынке кредитных услуг следует повышать уровень конкуренции.