Саратов, 30 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. На Театральной площади в Саратове с 30 сентября по 3 октября пройдет VII международная книжная ярмарка «Волжская волна» — 2021. География фестиваля представлена издательствами более чем из 30 регионов России, сообщает минкультуры Саратовской области.

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На ярмарке будут представлены издательства Москвы, Санкт-Петербурга, Северного Кавказа и Республики Крым. В рамках программы «Москва книжная» правительство столицы России представит лучшие образцы издательских проектов и в качестве подарков передаст книги в библиотеки Саратовской области. Участие в празднике также примут издательства Украины и Белоруссии.

В программу фестиваля вошли встречи с известными писателями, знаковыми авторами, участниками «Волжской волны». Гагаринские встречи посвятят юбилею первого полета человека в космос.

Ярмарка-фестиваль проводится по инициативе Приволжской книжной палаты и при поддержке правительства Саратовской области.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области для сдерживания роста цен на продукты питания организовали работу 267 сельхозярмарок на 6 тыс. торговых точках, в том числе 121 — в ежедневном формате.

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