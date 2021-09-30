Санкт-Петербург, 30 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Полицейские Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства госпитализации 13-летней девочки, которая рассказала врачам, что ее мать, когда выпьет, морит ее голодом и бьет. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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30 сентября из одного из детских медицинских учреждений в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение о госпитализации 13-летней девочки в состоянии средней степени тяжести. Подросток проживает вместе с матерью в многоквартирном доме на Тихоокеанской улице в историческом районе Каменка.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — уточнили в Главке МВД.

Как сообщается ряд СМИ, девочка-подросток поступила в больницу с заболеванием кишечника, но во время осмотра на теле ребенка были обнаружены многочисленные синяки и гематомы. По словам пациентки, ее мать, будучи в алкогольном опьянении, бьет ее и морит голодом.

Напомним, это не первый вскрытый случай жестокого обращения с детьми. Ранее суд арестовал на два месяца 30-летнюю многодетную мать, которая морила голодом, а в случае попытки взять из холодильника еду, сажала на цепь своих детей. О жестоком обращении женщины стало известно после того, как старший сын рассказал об этом своему классному руководителю. Дети изъяты из семьи, решается вопрос о лишении женщины родительских прав.