Гай, Оренбургская область, 30 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Следственный комитет России разместил в интернете видео с места, где совершенно жестокое тройное убийство. Три девушки, приехавшие учиться в колледже, убиты в Гае в арендуемой квартире и во дворе дома. Возбуждено уголовное дело.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Ранним утром 30 сентября после ликвидации пожара в квартире многоэтажного дома и во дворе обнаружены тела девушек, возраст которых 17, 18 и 19 лет. У жертв колото-резанные раны грудной клетки и живота. Орудием убийства назван нож.

Ход расследования резонансного уголовного дела контролирует центральный аппарат Следственного комитета РФ.