Петропавловск-Камчатский, 30 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. На Камчатке в селе Пахачи Олюторского района 30 сентября пожарным удалось отбить от огня два жилых дома, которые частично пострадали. Продолжают гореть ещё четыре нежилых строения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Пожар

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Пожар локализован на площади 900 кв. м. Сообщается, что угрозы распространения огня на жилые дома или социальные объекты нет.

На тушении пожара продолжают работать 25 человек и пять единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в посёлке Пахачи Олюторского района 30 сентября огонь с загоревшейся заброшенной постройки перекинулся на соседние жилые дома. По оперативном данным МЧС горели пять домов.