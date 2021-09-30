Токио, 30 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Японская компания Mitsuoka Motors представила модернизированные версии седана Mitsuoka Viewt и хетчбэка Viewt Nadeshiko. Об этом сообщается на сайте компании.

Mitsuoka Motors Mitsuoka Viewt

Рестайлинговый автомобиль теперь имеет амортизаторы крышки багажника, а также доработанную комбинацию приборов, выполненных в стиле ретро.

Габаритные размеры новой модели составляют: 4515×1680×1550 мм. Полная масса транспортного средства в зависимости от версии варьируется от 1320 до 1350 кг. Минимальный радиус поворота автомобиля равен 4,5 м.

В качестве силового агрегата у машины стоит трехрядный двигатель HR12DE с электронным впрыском топлива EFI (ECCS). Производительность мотора равна 79 л. с. (4400 об/мин). Крутящий момент от двигателя передаётся на переднюю ось.

Автомобиль выпускается методом конверсии Nissan March/Nissan Micra поколения K13. Внешне от базовой модели Viewt отличается оригинальным оформлением передней и задней частей в стиле ретро

Стоимость седана Viewt в Японии в базовой комплектации составляет 2 761 000 иен (порядка 1,8 млн рублей), а хетчбэка Viewt Nadeshiko — 2 068 000 иен (около 1,3 млн рублей).

На авторынке новая модель появится 1 октября нынешнего года.

Напомним, по данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), в августе 2021 года продажи новых машин в Японии выросли на 3,7%, до 175 530 автомобилей (без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см).

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