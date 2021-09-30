Ярославль, 30 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Ярославле городские власти планируют построить новый муниципальный архив. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Мэрия Ярославля

Проектирование здания заказало МКУ «Агентство по строительству». Начальная цена контракта составляет 7,4 млн рублей. Новый архив будет расположен в микрорайоне «Сокол» на улице Дядьковской. Сейчас эта территория активно развивается.

Здание архива для хранения муниципальных документов будет трёхэтажным. Архив должен вмещать 500 тысяч единиц хранения — бумажных документов, дисков, фотографий. Также требуется предусмотреть помещение для установки серверов, объемом 60 терабайт.

В настоящее время муниципальный архив расположен в жилом доме на улице Елены Колесовой на площади 633 квадратных метра. Помещений не хватает — в год в архив поступает около 3 тысяч новых дел. Всего в архиве хранится около 100 тысяч документов, связанных с городом.