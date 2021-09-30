Элиста, 30 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Из-за крупной коммунальной аварии без воды остались жители Элисты. Восстановить подачу воды планируется в течение дня.

Сергей Бобров ИА Красная Весна Нет воды Самара

Течь дал один из водоводов в районе посёлка Северный. Сооружение находится в ветхом состоянии и требует полной реконструкции. Подача воды в резервуар чистой воды продолжилась только по одному водоводу.

В настоящее время подача воды возобновлена по двум водоводам, однако практически всех водопроводных линиях города возникли воздушные пробки. Их ликвидацией специалисты занимаются в круглосуточном режиме.