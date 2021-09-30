Москва, 30 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Сегодня, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам XI Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщается на сайте Кремля.

Транстихоокеанское партнерство

Президент подчеркнул, что Россия заинтересована в дальнейшем наращивании многоплановых партнёрских связей со своими соседями по АТР.

«Новые глобальные вызовы требуют совместных действий по поддержанию мира в этой части планеты. Весьма актуальная задача — расширение диалога между высшими судебными инстанциями стран АТР», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин ранее заявлял, что экономика АТР позволит раскрыть потенциал регионов Дальнего Востока.

Читайте подробнее: Путин: экономика АТР позволит раскрыть потенциал регионов Дальнего Востока