Канберра, 30 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Тысячи рабочих компании FedEx начали 24-часовую забастовку 30 сентября, предупредив, что отправка посылок по всей Австралии будет отложена. Об этом сообщил телеканал Nine News.

(сс) lkarasawa Самолет компании FedEx в аэропорту «Нарита»

Около 3 000 сотрудников FedEx по всей Австралии начали забастовку в полночь из-за опасений по поводу неопределенного будущего, связанного с трудоустройством. Поскольку все больше потребителей совершают покупки в интернете во время локдаунов, время ожидания доставки уже превысило средние показатели.

Несмотря на рекордную чистую прибыль FedEx в прошлом году, руководство отклонило запросы работников о гарантиях занятости.

Недавнее голосование членов Транспортного профсоюза FedEx показало, что 97% поддержали забастовку.