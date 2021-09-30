Москва, 30 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Россия готова оказать содействие в строительстве атомной электростанции (АЭС) на территории Казахстана. Об этом 30 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Россия предлагает нашим партнёрам, в том числе и казахстанским, содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных электростанций, если вы будете принимать такие решения. В частности, речь могла бы идти о строительстве в республике АЭС российского дизайна», — сказал Путин.

По словам президента, речь идёт не только о самой станции, а о создании целой отрасли, включающем обучение специалистов в российских вузах по профильным специальностям.

Путин отметил, что влияние АЭС на загрязнение воздуха «ничтожно мало».