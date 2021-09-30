Вашингтон, 30 сентября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Первые покупатели купальников бренда Kylie Swim модели и бизнесвумен Кайли Дженнер поделились в соцсетях своими впечатлениями о товарах. Об этом 30 сентября пишет издание Page Six.

Скриншот с YouTube Кайли Дженнер

Как отмечает издание, большинство пользователей TikTok оставили негативные отзывы о купальниках бренда Дженнер. Они отметили кривые строчки у изделий, а также «тонкую как бумага» ткань.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 августа 2021 года Кайли Дженнер заявила о разработке собственного бренда купальников. В историях личного Instagram-аккаунта она продемонстрировала несколько моделей на себе.