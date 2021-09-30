Минск, 30 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. На территории Белоруссии с августа минувшего года было зарегистрировано в общей сложности свыше 5 тыс. преступлений, связанных с акциями протеста. Об этом 30 сентября сообщил первый зампредседателя белорусского Следственного комитета Олег Шандарович.

Sk.gov.by Следственный комитет Белоруссии

«С 9 августа прошлого года зарегистрировано более 5 тысяч преступлений, связанных с протестными акциями. В 2020 году таких преступлений было около 1,7 тысячи, за январь — сентябрь этого — около 3,3 тысячи», — приводит его слова Sputnik Беларусь.

Также Шандарович уточнил, что в основном в это число входит клевета и оскорбления, которые, как правило, были совершены через интернет, добавив, что такого рода преступлений выявлено в республике около 2 тыс., или 40%.

При этом, он указал, что еще четверть всех преступлений составляют осквернение сооружений и порча имущества, и только менее 3% правонарушений связано с реальным применением насилия.

«У тех, кто принимал участие в массовых беспорядках, есть шанс явиться добровольно и признаться. К каждому следствие подойдет индивидуально, в том числе и по применению меры пресечения. Если человек добровольно пришел и раскаялся, рассказал, что участвовал в такой ситуации, естественно, это будет учтено. Законом такая возможность предусмотрена», — добавил первый зампредседателя белорусского СК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель отдела Европейской комиссии по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон во время своего выступления в Европарламенте призвала «не проявлять слабость перед Белоруссией».