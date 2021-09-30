Махачкала, 30 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Интерес туристов к Дагестану в ближайшее десятилетие должен вырасти в разы. Власти региона прогнозируют увеличение турпотока к 2030 году в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом. Об этом заявил в ходе конференции «Социально-экономическое развитие Республики Дагестан» врио министра по туризму и народным художественным промыслам Эмин Мерданов.

Russkiydom.su Туризм

«Нам необходимо до 2030 года увеличить турпоток в республику в 2,2 раза, количество работающих в сфере туризма — в 1,8 раза и увеличить экспорт услуг в три раза относительно 2019 года», — заявил чиновник.

В минтуре рассматривают в качестве наиболее актуальных направлений для развития такие приоритетные территории, как «Прибрежная, «Южная», «Горная», «Северная» и «Среднегорье». Мерданов предложил внести модель развития туризма на них в проект стратегии социально-экономического развития Дагестана до 2030 года.