Якутск, 30 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Якутский городской суд отправил под домашний арест подозреваемого в крупных хищениях золота и драгоценных камней заместителя руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 30 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

ru.torange.biz Коррупция

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Уголовное дело в отношении правоохранителя, который должен был препятствовать распространению коррупции, возбуждено по статьям 191 УК РФ (покушение на организацию незаконной перевозки драгоценных металлов) и 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

«По данным следствия, должностное лицо причастно к незаконному обороту драгоценных металлов — промышленного золота — на территории Якутии, в крупном размере», — отметили в следственном управлении СК РФ по региону.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Якутии идёт выемка документов, задержан заместитель начальника отдела Гаврил Тарабукин. Обыски в кабинете замруководителя отдела МВД по борьбе с коррупцией проходили ночью.