Кострома, 30 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Костроме к теплу подключили 2074 из 2077 домов с центральным отоплением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель главы администрации города Костромы Анатолий Кошкин, курирующий сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Отопление

До вечера 30 сентября батареи потеплеют в трёх оставшихся домах на улице Шагова, Борьбы и Петрковском бульваре.

«Управляющие компании продолжают работу, поскольку часть систем в домах запущены, но в них остался воздух. Специалисты травят воздух и производят регулировку», — пояснил чиновник.

По сравнению с 2020 годом количество порывов на теплосетях снизилось незначительно. В начале прошлого отопительного сезона случилось 28 аварий, с 15 по 29 сентября 2021 года специалисты зафиксировали 23 аварии, «хотя рассчитывали на 15». Отопительный сезон в социальных учреждениях города начался 8 сентября, в жилом фонде — 15 сентября.