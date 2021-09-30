Москва, , 11:37 — REGNUM России и Казахстану необходимо договориться об активном сотрудничестве в экологической сфере, рационально используя возможности двух стран. Об этом 30 сентября заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Характерно, что в этом году форум посвящен такой актуальной теме, как экология и зеленый рост. Это тренд во всем мире, и, конечно, и в России, и в Казахстане этим вопросам также уделяется очень большое, если не сказать первостепенное внимание», — сказал Путин на пленарном онлайн-заседании форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

По словам российского лидера, обе страны «уже накопили солидный опыт сотрудничества в области защиты окружающей среды, водного и лесного хозяйства, для России это особенно важно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана заявил, что в нескольких субъектах РФ создаются полигоны, которые будут измерять антропогенные выбросы.

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