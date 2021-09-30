Москва, 30 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Нельзя упрекать российские банки в росте закредитованности населения. Об этом 30 сентября заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян, выступая на пресс-конференции «Кредитная зависимость: Почему долги россиян будут только расти?».

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Проблема закредитованности населения есть. И упрекать в этом банки нельзя. Это результат долголетней денежно-кредитной и экономической политики. И в ней надо что-то перестраивать, — сказал Тосунян. — Мы ключевую ставку [изменяем] то вниз, то вверх и целью объявляем борьбу с инфляцией. А на самом деле не с инфляцией надо бороться, а бороться надо за низкую процентную ставку. За конкуренцию на рынке. Единственный надежный инструмент, который приводит к снижению стоимости любого продукта, в том числе и кредитной услуги, это конкуренция. Если же она не равная, то, естественно, платежеспособность значительной части населения будет падать, а у узкой части финансовой и нефинансовой «элиты» будут расти доходы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Центробанк РФ призвали избегать крайностей.