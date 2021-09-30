Канберра, 30 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Шесть подростков отравились неизвестным веществом на вечеринке в частном домовладении в Маккае (штат Квинсленд, Австралия). Об этом 30 сентября сообщил телеканал Nine News.

(сс) Nachoman-au Австралийская полиция

Подростки были найдены нуждающимися в медицинской помощи по адресу на Малкомсон-стрит после того, как незадолго до 11 утра по местному времени туда были вызваны службы экстренной помощи. Подросток 15 лет находится в критическом состоянии.

Произошедшем уже заинтересовалась полиция. Стражи правопорядка уже объявили домовладение «местом преступления» и начали расследование. Сейчас они пытаются установить, что за вещество послужило причиной госпитализации молодых людей.