Москва, 30 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Россия готова оказать содействие и поддержку Казахстану в строительстве АЭС. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 30 сентября на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на XVI российско-казахстанском форуме в Омске

Он отметил, что Россия внимательно следит за планами своих соседей, друзей и союзников в области мирного атома. Москва предлагает партнёрам, включая Казахстан, содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных электростанций.

По словам Путина, в Казахстане, если у руководства этой страны будет желание, можно построить АЭС российского дизайна, но этим предложение не ограничивается.

«Речь идет о создании целой отрасли, которая включает в себя обучение кадров в российских вузах по новым специальностям», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также заявил, что двусторонний товарооборот России и Казахстана вырос на 34% за семь месяцев текущего года — до $14 млрд. Показатель может достичь рекорда, добавил он.

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